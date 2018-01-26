Silah zoruyla senet imzalatan şahıslar yakalandı

İddiaya göre, Gaziantep'te yaşayan ve ismi açıklanmayan bir şahıs kısa süre önce tanıştığı D.Ç. isimli kadının evine gitti. Ardından C.A. ve T.D. de aynı eve gelerek, ismi açıklanmayan şahsa silah zoruyla 170 bin TL değerinde senet imzalattırdı. Kadının üzerinde bulunan 100 TL parasını da gasp eden şahıslar, tehdit ile otomobilinin devrini üzerine geçirme sözü alarak evden ayrıldı. Gasp edilen şahsın durumu polise bildirmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayı ile ilgili yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde, D.Ç., C.A. ve T.D. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar yapılan işlemler sonrasında sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.