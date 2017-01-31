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Silahının emniyetini kontrol ederken kendini vurdu

Konya’da bir kişinin otomobilinin ön torpidosunda bulunan ruhsatsız tabancasının emniyet kilidini kontrol ederken, silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandığı iddia edildi.

Silahının emniyetini kontrol ederken kendini vurdu

31 Ocak 2017 16:04
Silahının emniyetini kontrol ederken kendini vurdu - Tıkla İzle

Olay, 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi Esmetaş sokak üzerinde meydanda geldi. İddiaya göre, Muhittin G. (33) 42 PH 263 plakalı otomobilinin ön torpidosunda bulunan ruhsatsız tabancanın emniyet kilidini kontrol etmek istedi. Muhittin G., silahın emniyet kilidini kontrol ettiği esnada, silahın ateş alması sonucu sol bacağından yaralandı. Muhittin G., 112 Acil Sağlık Ekiplerini arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokak üzerinde park halinde olan otomobilde incelemede bulundu. Tedavi altına alınan yaralı şahsın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Beşer - Uğur Sarı


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