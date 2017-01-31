Olay, 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi Esmetaş sokak üzerinde meydanda geldi. İddiaya göre, Muhittin G. (33) 42 PH 263 plakalı otomobilinin ön torpidosunda bulunan ruhsatsız tabancanın emniyet kilidini kontrol etmek istedi. Muhittin G., silahın emniyet kilidini kontrol ettiği esnada, silahın ateş alması sonucu sol bacağından yaralandı. Muhittin G., 112 Acil Sağlık Ekiplerini arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokak üzerinde park halinde olan otomobilde incelemede bulundu. Tedavi altına alınan yaralı şahsın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Beşer - Uğur Sarı