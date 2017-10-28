Silahla alıkoymaya 8 gözaltı

İddiaya göre, T.Ç. adlı şahıs ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ö.E. arkadaşları Ş.C., E.Ö., A.Y., O.Ç., H.A., E.Ö. ve U.D. ile birlikte silahla tehdit edilerek alıkonuldu. Yapılan şikayet üzerine 8 kişi polis tarafından silahlı yağma, darp, gasp, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve hakaret ettikleri iddiası ile gözaltına alındı. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 8 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.E. ile S.Ç. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vedat Kılıç

