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Silahla alıkoymaya 8 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alacak verecek meselesi iddiasıyla bir kişiyi silahla alıkoyan 8 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Silahla alıkoymaya 8 gözaltı

28 Ekim 2017 18:29

İddiaya göre, T.Ç. adlı şahıs ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ö.E. arkadaşları Ş.C., E.Ö., A.Y., O.Ç., H.A., E.Ö. ve U.D. ile birlikte silahla tehdit edilerek alıkonuldu. Yapılan şikayet üzerine 8 kişi polis tarafından silahlı yağma, darp, gasp, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve hakaret ettikleri iddiası ile gözaltına alındı. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 8 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.E. ile S.Ç. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vedat Kılıç
 

 

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