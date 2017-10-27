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Silahla ateş açan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da içinde bulundukları otomobilinden havaya tabanca ve tüfekle ateş açan 2 kişi park halindeki 2 otomobile kurşun isabet etmesi sonucu maddi hasara sebep olurken, gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Silahla ateş açan 2 kişi tutuklandı

27 Ekim 2017 16:53

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç.(22) ve A.A.A.(22) adlı gençler içindeki bulundukları otomobilden havaya doğru pampalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar. Tabanca ve tüfekten çıkan kurşunlar park halindeki 2 ayrı otomobile isabet ederek cam ve kaportalarında maddi hasara sebep oldu.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili G.Ç. ve A.A.A.'yı "genel güvenliği tehlikeye düşürmek ve mala zara vermek" suçlarından yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 genç, Denizevleri Polis Merkezine teslim edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade eden 2 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

 

 

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