İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda, silahlı saldırıya uğrayan Umutcan A.(21) ağır yaralanmış, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, buradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Sol koltuk altı ve kasığından olmak üzere 4 yerinden yaralanan Umutcan A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, silahlı saldırıyı düzenlediğini iddia eden 15 yaşındaki U.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen U.A., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.