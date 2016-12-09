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Silahla bir kişiyi yaralayıp intihar etti

Eskişehir’de alacaklı olduğunu iddia ettiği iş yerine baskın düzenleyerek bir kişiyi yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti.

Silahla bir kişiyi yaralayıp intihar etti

09 Aralık 2016 19:15
Silahla bir kişiyi yaralayıp intihar etti - Tıkla İzle

Olay, Teksan Sanayi Sitesi H Blok’ta meydana geldi. İddiaya göre eski çalıştığı işyerinden alacaklı olduğunu savunan Ekrem Tekir (47) isimli şahıs, Ç.B. (42) isimli işyeri sahibini vurmak için olayın gerçekleştiği bölgeye geldi. Burada Ç.B.’yi bulamayan şahıs, M.B. isimli bir şahıs ile bir süre tartıştı. Kavganın kısa sürede büyümesi üzerine Ekrem Tekir, yanında getirdiği tabanca ile M.B.’yi vurarak yaraladı. Olayı gerçekleştirdiği yerden bir müddet uzaklaşan Ekrem Tekir, ardından da kendi kafasına sıkarak intihar etti. Yaralı şahıs ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cesedi, otopsisi yapılmak üzere ESOGÜ morguna götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

Burak Tekin - Selim Kuşcu

Etiketler: eskişehir, intihar, silahlı saldırı


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