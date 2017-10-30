Silahla vurulan savcı taburcu oldu

Edinilen bilgiye göre, 10 Ekim'de saat 15.00 sıralarında adliyede katip Şerife A.'nın izin talebinin geri çevrilmesi üzerine adliyeye polis eşi Turgut A. geldi. Eşinin izni konusunda Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner ile tartışan polis memuru Turgut A., Savcı Küçüköner'e makam odasında tabancayla 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Küçüköner, Korkuteli'ndeki özel hastanede yapılan müdahaleden sonra ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

20 gündür tedavisi süren Savcı Küçüköner, tedavilerinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi.