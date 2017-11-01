Silahla vurularak yaralanan at, Selçuk Üniversitesinde rehabilite ediliyor

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Arıcan, atın vurulmaya bağlı olarak alt çenesinde kırıklarının olduğunu, arka sol bacağında doku kayıplarının bulunduğunu belirterek, “Şu anda serum veriyoruz ve gıda alımı yapamadığı için burun meri sondası ile intra-oral besliyoruz. Yara bölgesinin bakımı ve antibiyotik uygulamaları günlük devam ediyor. Yara bölgesinin bakımı ve enfeksiyon kontrolünü yaptıktan sonra planladığımız tedaviye başlayacağız. Dirençli bir ata benziyor. Sonucun iyi olacağına inancımız yüksek” dedi.

Prof. Dr. Arıcan, yaptığı açıklamada, atın, bir servis şoförünün ihbarı üzerine yaklaşık 5 gün önce Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde Tuz Gölü yakınlarında silahla yaralanmış halde bulunduğunu söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneğinin katkı ve destekleriyle naklinin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Arıcan, atın klinik görüntülerinde alt çene ve sol arka bacak bölgesinde derin yaraların olduğunu aktardı.

“İlk önce çene kırığının önüne geçmek istiyoruz”

Prof. Dr. Arıcan, “Bu yaralanmanın eski olduğu kanaatine vardık. Çünkü ciddi bir kurtlanma (miyaz) görülmesi söz konusuydu. Geldiği andan itibaren, özellikle sol arka bacak üzerinde ciddi bir yaralanma vardı. Bunun üzerine ilk müdahale olarak ağrı kesiciler verildikten sonra kanaması kontrol altına alındı. Hospitalizasyonu takiben genel durumu stabil hale gelince radyolojik muayeneler yaptık. Radyolojik müdahalede, özellikle alt çenesinde kırık tespit ettik. Kırıkla birlikte iki tane dişinde (molar) kayıplar gördük. Ayrıca, radyolojik değerlendirmede atın yakından saçmayla vurulduğunu gözlemiş olduk. Şu anda yapacağımız plan ise yüz bölgesinde özellikle sağ yüz bölgesinde çok ciddi, açık bir yara var. İlk önce oluşan çene kırığının önüne geçmek için plaka takmayı planlıyoruz. Oluşan doku kayıplı yarayı ‘mersilen mesh’ greftleriyle kapatmaya çalışacağız. Bu grafti uyguladıktan sonra vücudun herhangi bir yerinden alacağımız deri parçasıyla transplantasyon düşünüyoruz. Ve akabinde de atı burada iyileşinceye kadar hospitalize edip tedavi sonucunu görmeyi arzu ediyoruz. Önemli olan bizim için ilk başlangıçta gıda alacak duruma getirmek. İhtiyaç duyulursa belki birkaç operasyon daha gerçekleştirilebilir” diye konuştu.

“Doku kaybının yerine gelmesi için ciddi bir zamana ihtiyaç var”

Prof. Dr. Arıcan, atın serumla beslendiğini belirterek, “Yara bölgesinin bakımı ve antibiyotik uygulamaları günlük devam ediyor. Yara bölgesinin bakımı ve enfeksiyon kontrolünü yaptıktan sonra planladığımız tedaviye başlayacağız. Dirençli bir ata benziyor. Sonucun iyi olacağına inancımız yüksek. Sadece yüz kaslarında çok ciddi bir doku kaybı var. Bu doku kaybının yerine gelmesi için ciddi bir zamana ihtiyaç var. Yani bu süreci minimum 2-3 aylık bir süreç olarak bekliyoruz. Umut ediyoruz ki iyi bir sonuç alırız. Veteriner Fakültesi olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile tedavi protokolü gereği, atın gıda alımı gerçekleşmesi ve tam iyileşmesinin ardından, atın nerede ve nasıl şartlarda yaşam süreceği belirlenecek” dedi.