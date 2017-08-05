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Silahla vurulmuş halde bulundu

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde, 30 yaşındaki Sebahattin Çiçek isimli vatandaş evde tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan şahsın intihar teşebbüsünde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Silahla vurulmuş halde bulundu

05 Ağustos 2017 13:21

Olay öğle saatlerinde Söğütlü ilçesi Kumköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköprü Mahallesi’nde oturan Sebahattin Çiçek’in ikamet ettiği yerden silah sesi geldi. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler eve girdiğinde kanlar içerisinde yatan Çiçek’i gördü. Durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı vatandaş ambulans ile Ferizli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan müdahaleler sonrasında Çiçek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, Sebahattin Çiçek’in intihar girişiminde bulunduğu eve gelerek inceleme yaptı. Tedavi altına alınan Çiçek’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Burak Can Tokyürek

Etiketler: sakarya, silahla vurulma


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