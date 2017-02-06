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Silahla yağmaya teşebbüse 17.5 yıl hapis

Kayseri'de silahla 3 kişinin cep telefonlarını ve bir arabayı zorla alan, 10 dakika sonra geri teslim eden ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa, 'gece yarısı silahla yağma' suçundan 3 kez 5 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Silahla yağmaya teşebbüse 17.5 yıl hapis

06 Şubat 2017 13:46

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık F.P. (24), şikayetçi Z.B. ile sanık avukatı hazır bulunurken, şikayetçiler H.G., G.D. ve H.K. ise duruşmaya katılmadı.

26 Ekim 2016'da Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi Bağcı Sokak'ta 3 kişinin zorla cep telefonlarını ve bir arabayı aldığı iddiasıyla 'gece yarısı silahla yağma' suçundan yargılanan tutuklu sanık F.P. mahkemede sorgu ve savunmasında "Şikayetçiler ile telefon satışı için görüştük. Hiçbir şekilde gasp yapmadım. Silahım da yoktu. OSB'ye gidecektik, eğer zorla tutsaydım onları benzinliğe 100 metre mesafe var. Arabadan bir ara indiğimde arkam dönüktü, kaçabilirlerdi. Kendilerine marketten kek de ısmarladım. Gasp yapan insan bunları yapar mı? Sadece ben bir amcanın bağırmasıyla tedirgin oldum, korktuğumdan araba ile kaçtım. 10 dakika sonra arabayı da, arabada bulunanlara da cep telefonlarını teslim ettim. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.P.'ye 'gece yarısı silahla yağma' suçundan 3 kez 5 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 

Şeref Kahraman
 

Etiketler: hapis, Kayseri, silahla yağmalama, tutuklama


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