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Silahla yaraladıkları kişiyi kaçırmaya çalışan şahıslar yakalandı

Silahla yaraladıkları kişiyi kaçırmaya çalışan şahıslar yakalandı
Silahla yaraladıkları kişiyi kaçırmaya çalışan şahıslar yakalandı

Malatya'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mısri Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Niyazi Mısri Caddesi civarında bir pakta alkol alarak sohbet eden bir grup arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Kavga sırasında E.K. tarafından açılan ateş sonucu B.Y. (41) bacağından yaralandı.
B.Y.'yi silahla yaralayan E.K. olay yerinde yaya olarak kaçarken,olaya karıştıkları değerlendiren 2 kişi yaralı B.Y.'yi özel bir araçla olay yerinden alarak götürmek istedi. Yaralı B.Y.'yi de yanlarına alarak araçla olay yerinde ayrılan şüphelileri polis ekipleri araç ile birlikte İnönü Mahallesi Abdulkadir Eriş Caddesi üzerinde yakaladı.Polis ekipleri otomobilde inceleme yaparken, yaralı B.Y. olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
B.Y.'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinde yaya olarak kaçan E.K.'nın kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.  

Hasan Eryılmaz

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