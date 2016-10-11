Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında silahlı saldırıya uğradığı ileri sürülen C.İ.(36) sağ bacağından yaralandı. Yaralı şahıs Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen H.Y.(41), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan H.Y., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Y., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.