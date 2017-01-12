Olay, Samsun'un İlkadım içesi Fuarçi'nde bulunan bir barın önünde 26 gün önce meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan gazino sahibi İ.A. ile garsonlardan S.C., bacaklarından yaralanmış olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edilip serbest bırakılmıştı.

Olayda silah kullandığı iddia edilen ve firarda olduğu ileri sürülen F.B.(33), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.B., savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Muammer Ay

