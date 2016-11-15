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Silahla yaralamayı azmettirmeye 2 tutuklama

Samsun'da bir kişinin silahla ağır yaralanması olayını azmettirdikleri iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Silahla yaralamayı azmettirmeye 2 tutuklama

15 Kasım 2016 17:27

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde önceki dün akşam meydana gelen olayda, silahlı saldırıya uğrayan Umutcan A.(21) ağır yaralanmış, silahlı saldırıyı düzenleyen 15 yaşındaki U.A., dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Dün Samsun Adliyesi'nde Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınıp Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen İ.D.(37) ve E.K.(19) adlı şahıslar silahla yaralama olayını azmettirdikleri iddiasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.D. ve E.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Muammer Ay
SAMSUN 

Etiketler: silahla yaralama


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