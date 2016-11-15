İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde önceki dün akşam meydana gelen olayda, silahlı saldırıya uğrayan Umutcan A.(21) ağır yaralanmış, silahlı saldırıyı düzenleyen 15 yaşındaki U.A., dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Dün Samsun Adliyesi'nde Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınıp Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen İ.D.(37) ve E.K.(19) adlı şahıslar silahla yaralama olayını azmettirdikleri iddiasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.D. ve E.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay

SAMSUN