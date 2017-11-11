Diğer
Kategoriler

Silahların çekildiği kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Maltepe sahilde bulunan bir kafe içerisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şahsı yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Silahların çekildiği kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

11 Kasım 2017 08:46

Olay, saat 21:30 sıralarında Maltepe Sahil yolu üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Çay içmek için kafeye gelen 4 kişi arasında iddiaya göre sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Masada oturan Nurullah Y., Mehmet K., Adem Yeşiltaş ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişinin çay içtiği esnada dışarıdan yanlarına bir kişi geldi. Kimliği belirlenemeyen şahıs kafeden çay alarak dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra belindeki tabancayı çıkararak tekrar içeri giren şahıs, masada oturanların yanına gelerek ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Mehmet K. ve Adem Y. Ve Nurullah Y., ağır yaralanırken, masada oturan kimliği belirlenemeyen şahıs ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kafe çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Nurullah Y.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan Mehmet K., ile Adem Y., ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Adem Y.,’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Silahların çekildiği kavga sonrası polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevik Kuvvet polisinin de hazır bekletildiği olay yerinde yapılan incelemeler sonrası kafe içerisinde hayatını kaybeden Nurullah Y.,’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Selim Bayraktar 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç