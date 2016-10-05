Edinilen bilgiye göre, av tüfeği ve av malzemeleri satışı yapan A.D. (47), Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerinde yeni açtığı bürosuna gelen ve aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı husumet olduğu iddia edilen eski iş ortağı R.Ç. ile tartışmaya başladı. Büroda başlayan ve mekan önünde devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu minibüs içerisinden aldığı av tüfeğiyle ateş açan R.Ç., eski iş ortağını yaraladı. Sol koluna ve vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan A.D., kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. A.D., burada yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Bıçakla yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan R.Ç. ise bir başka ambulansla güvenlik nedeniyle Seydişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayda kullanılan içerisi fişekle dolu otomatik av tüfeği ile iş yerinde bulunan 2 bıçağa el koydu. Ekipler, ayrıca 3 boş av fişeği buldu. Polis, yaralı Ramazan Ç’nin iş yerine geldiği içerisinde av tüfekleri bulunan minibüsü de incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.