Silahlı çatışma olayında 14 şahıs adliyeye sevk edildi

Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Nakliyeciler Sitesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, çıkan çatışmada bir lise öğrencisi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı. Çatışma sonrasında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda konuyla ilgili 26 kişiyi gözaltına almıştı. Şahıslardan 10’u geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sabah saatlerinde 14 şahıs alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.Emniyette bulunan iki kişinin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.