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Silahlı çatışmada bir kişiyi öldüren şahıs tedavi altına alındığı hastanede tutuklandı

Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişinin ölümüne sebep olan ve kendisi de vurulduğu için hastanede tedavi altına alınan şahıs "adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Silahlı çatışmada bir kişiyi öldüren şahıs tedavi altına alındığı hastanede tutuklandı

25 Ekim 2017 18:42

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde 4 gün önce meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Muharrem K.(47) ile Ümit K.(37) arasında çıkan tartışma sonrası taraflar olay yerinden ayrılıp tabanca ve tüfekle geri döndü. Çıkan çatışmada tabancayla ateş açan Ümit K., Muharrem K. ile eşi Hacer K. (51) ile olay yerinde bulunan ve 6 ay önce geçirdiği trafik kazasında belden aşağısı felç olup tekerlekli sandalyede oturan Sinan Ç.'yi (30) kazada sırtından vurdu.

Muharrem K.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ümit K. ise ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Ümit K. ve Sinan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muharrem K. ile Hacer K., ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ümit K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hacer K. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olurken, bacağında kurşun yarası sonucu kırık bulunan OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 4 gündür tedavi altında olan Muharrem K.'nin tedavisi devam ediyor.
Muharrem K.'nin 4 gündür başında Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri beklerken, bugün nöbet mahkemenin hakimi hastaneye giderek Muharrem K.'nin ifadesini alıp tutuklanmasını yüzüne okudu. Adam öldürmek suçundan tutuklanan Muharrem K., daha sonra polis tarafından cezaevi jandarmasına teslim edildi. Hastanenin mahkum koğuşuna alındığı öğrenilen Muharrem K.'nin tedavisinin ardından Samsun Kapalı Cezaevine götürüleceği öğrenildi. 

Muhammer Ay

Etiketler: Samsun, silahlı çatışma

 

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