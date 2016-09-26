Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.A.(22) ile O.B.(25), ikiz kardeşi A.B.(25) ve Ş.M.(33) arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A. tabancayla, O.B. tüfekle, ikiz kardeşi A.B. de tabancayla ateş açtı. Silahlı çatışmada Ş.M. kolundan hafif şekilde yaralandı. Çatışma sırasında park halindeki bir otomobilde ise kurşun isabet etmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Polis olay yerinde 7 adet boş kovan ile 4 adet tüfek kartuşu ele geçirdi. F.A. ile O.B., A.B. ve Ş.M., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.A. ile ikiz kardeşler O.B. ve A.B. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Ş.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

