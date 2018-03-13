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Silahlı gaspçı çantasını aldığı genç kızı yerde sürükledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üniversiteli bir genç kızın çantasını alan silahlı saldırgan genç kızı yerde sürükledi. Üniversiteli kızın imdat sesini duyan polis ekipleri gaspçıyı kısa sürede yakaladı.

Silahlı gaspçı çantasını aldığı genç kızı yerde sürükledi

13 Mart 2018 22:00
Silahlı gaspçı çantasını aldığı genç kızı yerde sürükledi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sularında, İhsaniye Mahallesi İhsaniye Sokak'ta evine gitmek üzere yürüyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi S.K., kendisini takip eden silahlı şahsın saldırısına uğradı. G.K.(25) adlı saldırgan, genç kızın çantasını almak için peşinden kovaladı. Kısa sürede genç kızı yakalayan saldırgan kadının çantasını almak istedi. S.K. direnince yerlerde sürüklendi ve yaralandı. 

Genç kızın imdat çığlıkları üzerine saldırgan hızla kaçarken, bu sırada devriye halinde olan polis ekipleri olayı görüp harekete geçti. Ekipler saldırganı kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek silahı elinden alınan saldırgan G.K. gözaltına alındı. Yapılan sorgusunun ardından Bandırma Adliyesi'ne sevk edilen G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Şüpheli G.K.'nın evden hırsızlık, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu anlaşılırken büyük bir tehlike atlatan ve çantasına yeniden kavuşan talihsiz üniversite öğrencisi S.K. ise polis ekiplerine teşekkür etti. Bandırma Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve ekibine telefonda teşekkür eden S.K. bir daha benzer olayların yaşanmamasının en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.  

İbrahim Aldemir
 

 

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