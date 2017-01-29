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Silahlı gaspçı kıyafetlerinden yakalandı

Karaman’da iki gün önce bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı gasp olayının şüphelisini polis, olay günü giydiği kıyafetlerinden yola çıkarak yakaladı.

Silahlı gaspçı kıyafetlerinden yakalandı

29 Ocak 2017 09:03
Silahlı gaspçı kıyafetlerinden yakalandı - Tıkla İzle

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Mansurdede Mahallesi’nde bulunan alışveriş merkezinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezine tanınmamak için yüzünü atkıyla kapatarak gelen bir şahıs, hızlıca kasaya yürüdükten sonra müşterilerle ilgilenmekte olan kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Korkudan ne yapacağını bilemeyen kadın kasiyer kasadaki yaklaşık 5 bin lira parayı çıkarırken bir kısmını yere düşürdü. Şahıs, yere düşen paraları da topladıktan sonra hızlıca alışveriş merkezinden kaçtı. Gözyaşlarına boğulan kasiyer olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

“Gaspçı 23 saat sonra kıyafetinden yakalandı”
Gasp olayını gerçekleştiren şahsı yakalayabilmek için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan ekipler, ilk olarak alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yüzü kapalı olduğu için şahsın kimliğini tespit edemeyen ekipler, şahsın boyu ve üzerindeki kıyafetleri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler olayı gerçekleştiren kişinin evli ve bir çocuk babası 32 yaşındaki Ayhan S. olduğunu belirledi. Ayhan S., yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.
Öte yandan, gasp olayını gerçekleştiren Ayhan S.’nin işlediği bir cinayetten dolayı cezaevinde tutuklu olduğu ve cezasının 5 yılın altına inmesi nedeniyle kısa süre önce denetimli serbestlik yasasından yararlanarak serbest kaldığı öğrenildi. Ayhan S.’nin olay gerçekleştirdiği gün ise alkollü olduğu ve gasp ettiği 5 bin lirayı ise borçlu olduğu kişilere dağıttığı öne sürüldü. 

Mehmet Dağlı


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