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Silahlı gaspçılar kamerada...Çalıntı araçla akaryakıt istasyonunu gasp ettiler

Tuzla'da çaldıkları otomobille bir akaryakıt istasyonuna giden silahlı şahıslar akaryakıt çalışanlarının parasını gasp etti. Zanlıların otomobili çalma anları ve gasp anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Silahlı gaspçılar kamerada...Çalıntı araçla akaryakıt istasyonunu gasp ettiler

13 Ocak 2017 13:10
Silahlı gaspçılar kamerada...Çalıntı araçla akaryakıt istasyonunu gasp ettiler - Tıkla İzle

Tuzla İçmeler Sanayi Sitesi içerisinde meydana gelen olayda, D.Y. ve A.G. isimli şüpheli şahıslar bir vatandaşa ait otomobili çaldı. Edinilen bilgiye göre, D.Y. ve A.G. çaldıkları otomobili de kullanarak birçok gasp olayına karıştı. Çalıntı otomobili kullanarak bir akaryakıt istasyonunun önüne gelen silahlı gaspçılar, istasyon çalışanlarının 500 lirasını ve telefonlarını silah zoruyla gasp etti. O anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Tuzla İlçe Emniyet müdürlüğü görevlileri yaşanan gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri yaşanan gasp olaylarını aynı kişilerin yaptığını belirleyerek kimlik tespitinde bulundu. Ardından gaspçıların Pendik Yenişehir mahallesinde bulunan evlerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, D.Y. ve A.G. isimli şüpheli şahısları ve o sırada evde bulunan H.S., E.Y. ve M.K bayan şahısları yakalayarak gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 tane çalıntı oto, bir tane tabanca ve tabancaya ait şarjör, bir çift çalıntı plaka, gasp mağduru şahıslara ait 3 adet cep telefonu ve 3 adet banka kartı, 0,9 gram uyuşturucu madde, maske ve eldiven ele geçirildi. 

Olay anı kamerada 

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gaspçılar yol kenarında park halindeki aracı çalıyor. Araca binen ve hızla uzaklaşan gaspçılar peşlerinden koşan görevliye aldırmıyor. Daha sonra çaldıkları otomobille bir akaryakıt istasyonuna gelen şahıslar ellerinde silahlarla istasyona giriyor. Çalışanları silah zoruyla gasp eden şahıslar çalıntı otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor. 

D.Y. ve A.G. isimli şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  


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