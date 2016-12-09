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Silahlı kavga: 1 ölü

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde gerçekleşen kavgada dayı, yeğenini silahla vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın Torul ilçe AK Parti yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Silahlı kavga: 1 ölü

09 Aralık 2016 00:33

Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında gerçekleşen bir olay nedeniyle kendisini mahkemeye veren dayısı M.Ö (66) ile akşam saatlerinde köy kahvehanesine tartışan Sebahattin Öztürk (51), aralarındaki itiş-kakışın ardından kahvehaneden ayrıldı.

Yeğeni Sebahattin Öztürk aracına binmek üzereyken kahvehaneden çıkarak belindeki silahını ateşleyen M.Ö, yeğeninin bedenine kurşun yağdırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden Sebahattin Öztürk’ün cansız bedeni vatandaşların haber vermesi sonucu bölgeye gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye gelen Jandarma ekiplerine teslim olan dayı M.Ö, vücudundaki yaralarının tedavisi için önce Torul daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesine getirildi ve tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda hayatını kaybeden Sebahattin Öztürk’ün cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Öztürk’ün AK Parti Torul ilçe yönetiminde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Recep Ergin

Etiketler: gümüşhane, silahlı saldırı


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