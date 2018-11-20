Silahlı kavga sanıklarına ceza yağdı

Geçen yıl Sinanbey Mahallesi Muratbey Caddesi üzerinde farklı saatlerde yaşanan silahlı saldırılarda birbirlerini yaralayan 4 şahıs İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında Salih B.'ye 8 yıl 4 ay, Hasan B.'ye 7 yıl 17 ay, İsmail U.'ya 2 yıl 7 ay, Yılmaz C.'ye 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

15 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan olayda Hasan B., otomobille, husumetli olduğu Yılmaz C.'nin işlettiği tekel bayiine gitti. Burada İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, Hasan B., yanındaki pompalı tüfekle Yılmaz C.'ye ateş etti. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan şahıs ambulans ile önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yaralı şahıs Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Firar eden Hasan B., 2 saat sonra arkadaşı İsmail A. ile birlikte otomobiliyle tekel bayiinin iki sokak arkasına geldi. İddiaya göre bunu öğrenen Yılmaz C.'nin arkadaşı İsmail U., pompalı tüfekle Hasan B. ve İsmail A.'nın içerisinde bulunduğu otomobile ateş etti. Saldırıda yaralanan iki kişi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Seyfettin Aras