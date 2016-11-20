Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi’nde gece bir eğlence merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi Günay Kılıç, Senem Alptuğ (37) ve Yunus Timleri’nde görevli polis memuru Mustafa İnal (33) ağır yaralanırken, Halil Kaya ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnal ve Alptuğ Ege Üniversitesi Hastanesine, iş yeri sahibi Kılıç ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Kılıç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan polis memuru İnal, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde ameliyata alındı. Öğle saatlerinde ameliyattan çıkan polis memuru İnal’ın vücudundan 4 kurşun çıktığı öğrenildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan İnal, kısa bir süre sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Mustafa İnal’ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayda yaralanan Senem Alptuğ’un ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cinayet Bürosu ekipleri, mekanın kamera kayıtlarını incelemeye aldı.