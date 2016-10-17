16 Ekim Pazar günü Çatova Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki A.Ö ile ablası D.Ö’nün (14) hayatını kaybetmesine neden olan olay, A.Ö ve D.Ö’nün anne ve babasının evde olmadığı sırada tabanca ile kendisinden bir yaş büyük ablası D.Ö’ye şaka yapmak istemesiyle yaşandı. A.Ö'nün ablasına doğrulttuğu silah, bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, abla D.Ö'nün kafasına isabet etti. Ablasının yaralandığını gören A.Ö, kapıldığı korkunun etkisiyle aynı silahı kafasına dayayarak tetiğe bastı. Olayda ağır yaralanan iki kardeş, kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Abla D.Ö, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 1 evladını kaybetmenin acısıyla yıkılan aileye ikinci kara haber ise sabah saatlerinde verildi. Küçük A.Ö, ablasından 12 saat sonra hayatını kaybetti.

A.Ö’nün Çatova Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi olduğu, abla D.Ö'nün ise Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuduğu öğrenildi. Her iki kardeşin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından doğum yerleri Çatova Mahallesi’ne getirilerek defnedilecek.

Murat Sürücü