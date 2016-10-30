Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki E.U.'ya ait eve silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırgan olayın ardından kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 35 yaşındaki M.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.İ., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.İ., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Muammer Ay