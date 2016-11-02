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Silahlı saldırgan tutuklandı

Samsun'da sokakta bir kişiyi silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Silahlı saldırgan tutuklandı

02 Kasım 2016 20:02

Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanındaki sokakta yanında eşi Kader K. (26) ile birlikte çocuklarını seven Yasin K. (26) sopalı ve silahlı saldırıya uğradı. Kafasından ve sol bacağından vurularak yaralanan Yasin K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahla ateş ederek Yasin K.'yi vurduğu iddia edilen Hasan K.(36) ile sopa ile saldıran Ufuk S.'yi (29) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren Ufuk S. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Hakan K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Muammer Ay
 

Etiketler: saldırgan, silah


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