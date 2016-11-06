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Silahlı saldırgan yakalandı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.


06 Kasım 2016 17:30

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi eski Başarı Üniversitesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Ü.G., sol kolundan yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ü.G., tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen U.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen U.D., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 

Muammer Ay
SAMSUN 

Etiketler: silahlı saldırgan


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