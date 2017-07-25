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Silahlı saldırıda 2 oğlu ölen baba tutuklandı

Samsun'da 2 oğlu silahlı saldırıda hayatını kaybeden baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı saldırıda 2 oğlu ölen baba tutuklandı

25 Temmuz 2017 14:47

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de 3 gün önce meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Alptuğbey Tekcan (20) ve kardeşi Göktuğbey Tekcan (18) ile Murat Aşar (46) hayatını kaybetmiş, Mustafa Salih Semercioğlu (26) ile babası Mehmet Semercioğlu (66) yaralanmıştı.

Mustafa Salih Semircioğlu'nun Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki tedavisi devam ederken, hafif yaralanan babası Mehmet Semercioğlu ile olayda 2 oğlu hayatını kaybeden Turan Tekcan (45) ile oğlu Onurcan Tekcan (28) ve Kerem Öztürk (21) gözaltına alındı.

Çarşamba Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Baba Turan Tekcan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Onurcan Tekcan, Mehmet Semercioğlu ve Kerem Öztürk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, silahlı saldırı


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