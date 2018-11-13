Silahlı saldırıda ağır yaralanan Lastik-İş Genel Başkanı hayatını kaybetti

Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, fabrika içerisinde silahla vurulduktan sonra ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Karacan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Lastik-İş Sakarya Şube Başkanı Mustafa S. ile fabrika çalışanı O.B. temsilcilik odasında diğer bir fabrika çalışanı S.U. ile görüşmeye başladı. Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'da ziyaret dolayısıyla temsilcilik odasındaydı. S.U. isimli şüpheli iddiaya göre bölümünün değiştirilmesine tepki göstererek sendika temsilcileri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine masanın üzerinde bulunan tabancayı alan S.U., Karacan'ı başından, Sakarya Şube Başkanı Mustafa S.'yi ayağından, içeride bulunan fabrika çalışanı O.B.'yi ise göğsünden yaraladı.

Yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karacan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek