Diğer
Kategoriler

Silahlı saldırıda ölen anne ve iki çocuğu toprağa verildi

Balıkesir’de yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu toprağa verildi.

Silahlı saldırıda ölen anne ve iki çocuğu toprağa verildi

20 Şubat 2018 23:12

3 kişiyi öldürdükten sonra sosyal medyadan canlı yayın yapan katil zanlı Ali S.’nin tutuklanmasının ardından olayda hayatını kaybeden Melike Çetinkaya, Ebru Çetinkaya ve Tuncay Çetinkaya Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Hüseyinbeşeler Kırsal Mahallesinde geniş katılımlı bir cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, çevre köylerden çok sayıda vatandaş ve aile yakınları katıldı. 

Emrah Elmas

Etiketler: balıkesir, silahlı saldırı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç