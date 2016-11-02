Aydın’ın Efeler ilçesinde 29 Ekim akşamı meydana gelen olayda; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bir grup partiliyle birlikte yemek yediği sırada aynı restoranda bulunan Alparslan Sargın ile bir süre sözlü tartışma yaşamış ve Sargın daha sonra silahla Tezcan’a bir el ateş ederek sağ baldırından yaralamıştı.

4 gündür Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bugün öğle saatlerinde kendisi için özel olarak hazırlanan ambulansla önce İzmir’e ardından da hava yoluyla Ankara’ya nakledildi. Hastaneden çıkarken partililer ve diğer hasta yakınlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Tezcan, tedavi sürecinde kendisine destek olan ADÜ Rektörlüğü, hastane yönetimi ve personeli ile geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Mehmet Barlas - Ruchan Durgut

AYDIN