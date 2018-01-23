Silahlı saldırıya 3 tutuklama !

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.M.'nin (43) içinde bulunduğu seyir halindeki cibe silahlı saldırı düzenlendi. Aracın içinde bulunan K.M. saldırıyı yara almadan atlatırken, kurşunun isabet ettiği araçta maddi hasar meydana geldi. Polis olay yerinden otomobil ile kaçmak isteyen S.S. (27), A.Ş. (25) ve Y.A. (19) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı, 3 kişi ise kaçtı. Polis 1 adet tabanca ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.D. (39), Y.E.A. (20) ve Ü.K.'yi (32) 1 adet pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 1'i kadın 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Y.A. adlı kadın serbest bırakılırken, diğer şahıslar ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.D., Y.E.A. ve Ü.G. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.S. ve A.Ş. ise adli konrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammer Ay

