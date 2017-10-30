Diğer
Kategoriler

Silahlı saldırıya tutuklama

Samsun'da otomobilin içindeki bir kişiye silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı saldırıya tutuklama

30 Ekim 2017 18:05

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sokak üzerinde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 55 LY 810 plakalı otomobile tabancayla silahlı saldırı düzenlendi. Tabancadan çıkan kurşunlar otomobile isabet edip maddi hasara yol açarken, araçta bulunanlar ise olayı yara almadan atlattı.

Polis olay yerinde elinde tabancayla Ç.K.'yi(24) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından sorgulanan Ç.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ç.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "tehdit, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Muhammer Ay
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç