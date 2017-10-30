Silahlı saldırıya tutuklama

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sokak üzerinde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 55 LY 810 plakalı otomobile tabancayla silahlı saldırı düzenlendi. Tabancadan çıkan kurşunlar otomobile isabet edip maddi hasara yol açarken, araçta bulunanlar ise olayı yara almadan atlattı.
Polis olay yerinde elinde tabancayla Ç.K.'yi(24) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından sorgulanan Ç.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ç.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "tehdit, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
Muhammer Ay