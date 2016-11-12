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Silahlı saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti

Antalya'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti

12 Kasım 2016 14:59

Olay, Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3164 Sokaktaki Mehmet Aksu Apartmanı girişinde meydana geldi. Antalya’da müteahhitlik yapan Necat Azboy (36), akşam eve geldikten sonra bir işi olduğunu söyleyerek dışarı çıktı. Bir süre sonra geri dönen Azboy, binanın önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında aldığı kurşun darbeleri nedeni vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Necat Azboy, çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.2 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Azboy, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Polis, Necat Azboy’u vurduktan sonra kayıplara karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Ertuğrul Gün - Suat Metin
 

Etiketler: iş adamı


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