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Silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobile başka bir otomobilden kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı.

Silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı

24 Aralık 2016 16:30

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evine doğru gitmekte olan M.D. yönetimindeki 06 BJ 0079 plakalı otomobilin önü kimliği belirsiz kişiler tarafından başka bir otomobille kesilerek durduruldu. Otomobillerinden inen şüpheliler, üzerlerinde taşıdıkları tabancayla M.D.’nin içinde bulunduğu otomobile ateş etmeye başladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan M.D.’ye ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri olayda kaçan saldırganların bulunması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Bekir Basmacı

Etiketler: şanlıurfa, silahlı saldırı, sürücü


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