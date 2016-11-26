Olay, dün gece saatlerinde Şişli Piyalepaşa Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda soygun girişiminde bulunan şahıslar, o esnada akaryakıt almaya gelen polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girdi. Olay esnasında bir kişi olay yerinden kaçarken, silahlı çatışma esnasında otomobiliyle akaryakıt istasyonu önünden geçen İbrahim Karanfil’in başına kurşun isabet etti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarparak durabildi. Polis ekipleri aracın yanında gittiklerinde direksiyon başında bulunan İbrahim Karanfil’in başından vurulduğunu tespit etti.

Hastaneye kaldırılan İbrahim Karanfil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan İbrahim Karanfil’in cenazesi yakınları tarafından alınarak Zincirlikuyu gasilhanesine götürüldü. Karanfil’in cenazesinin yarın Kasımpaşa Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından sonra defnedileceği belirtildi. 42 yaşında hayatını kaybeden Karanfil’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yoldan geçen bir sürücünün hayatını kaybetmesine neden olan benzin istasyonundaki soygun girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüzü maskeli şahıs akaryakıt istasyonunun market bölümüne gelerek kasadaki paraları alıyor. Bu sırada içeriye giren polis, hırsızı etkisiz hale getiriyor. Şahıslardan biri polis tarafından olay yerinde kıskıvrak yakalanırken, diğeri ise birkaç saat sonra gözaltına alındı. Şahıslar, Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Selim Bayraktar