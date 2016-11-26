İncelemeler esnasında ise istasyona yakın bir noktada seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün ise nereden geldiği öğrenilemeyen bir kurşunla vurulup öldüğü ortaya çıktı. Şişli, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 23.30 sıralarında akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli şahıslardan biri istasyon içerisinde bulunan markete girerek kasadaki paraları istedi. Bu esnada silahlı olan diğer şahıs ise dışarıda gözcülük yaptı. Gözcülük yapan silahlı şüpheli istasyon çalışanlarını market içerisine toplayarak etkisiz hale getirdi. İstasyon içerisinde bunlar yaşanırken akaryakıt almak için istasyona gelen sivil ekipler yaşanan soygun teşebbüsünü fark ederek duruma müdahale etti. Gözcülük yapan silahlı şahıs, silahını doğrultarak ekiplere ateş açmaya başladı. Açılan ateşe karşılık veren ekiplerle şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucunda silahlı şahıs bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçti. Yolun karşısına geçen silahlı şahıs ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

Market içerisinde bulunan diğer şüpheli ise sivil ekipler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Kıskıvrak yakalanan şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin 1997 doğumlu Serdar D. olduğu öğrenildi. Yaşanan soygun teşebbüsünün ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sırasında istasyona yakın bir noktada seyir halinde bir otomobil sürücüsünün nereden geldiği belli olmayan bir mermi sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan sürücünün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden sürücünün olayla ilgisinin olup olmadığı konusunda ekiplerin çalışma yaptığı ifade edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarını alarak kaçak şüphelinin eşkâlini tespit etmek için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında çalışanların ifadesine başvurulurken, ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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