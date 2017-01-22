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Silahlı soygun ve silahla yaralamadan tutuklandılar

Samsun'da silahlı market soygunu ve silahla bir kişinin yaralanması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Silahlı soygun ve silahla yaralamadan tutuklandılar

22 Ocak 2017 19:26

Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda yılbaşı akşamı silahlı ve maskeli 2 kişi bir markete girip, kasiyer S.E.'yi tüfek ve boğazına bıçak dayayarak etkisiz hale getirerek kasadaki bin 885 lirayı alıp kaçtılar. 4 gün önce ise İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta sigorta ve inşaat şirketi sahibi iş adamı Okay Altın (41), avukat olan eşinin bürosundan çıkıp bir lokantanın önünde park halindeki otomobiline bindiği sırada içeriye doğru tabancayla 2 el ateş açan silahlı saldırgan tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan iş adamı tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 85 ayrı iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyip markette silahlı soygun olayına karışan maskeli kişilerin giydikleri spor ayakkabı, yürüyüş tarzları, saç ve sakal kesimi eşgallerinden yola çıkarak olayı Ergin P. (21) ve Sezer Y.'nin (25) gerçekleştirdiğini tespit etti. Söz konusu şahısların soygun olayından sonra giysileri ve silahı mezarlıkta sakladıkları ve daha sonra da sakladıkları yerden aldıkları tespit edildi. Yine güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş adamı Okay Altın'ı silahla yaralama olayını soygun olayında da yer alan Ergin P.'nin gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Her iki olayla ilgili Ergin P. ile soygun olayında yer alan Sezer Y., polis tarafından olaylarda kullandıkları tüfek ve tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulamaları tamamlanan 2 kişi, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren Ergin P., hem silahlı soygun hem de silahla yaralama suçlarından ayrı ayrı tutuklanması talebiyle, Sezer Y., ise silahlı soygun suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Ergin P. her iki suçtan, Sezer Y. ise silahlı soygun olayından saat 19.00 sıralarında tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler. 

Muammer Ay


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