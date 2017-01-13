Olay geçtiğimiz gün Pendik'te meydana geldi. Gece saat 02:30 sıralarında eczaneye gelen maskeli ve silahlı bir kişi çalışandan paraları kendisine vermesini istedi. Ancak soyguncu bu anda hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Eczane çalışanı bir anda yerinden kalkarak silahlı soyguncuyu yaka paça dışarı attı. Soyguncu dışarı çıktığında silahını ateşledi ancak eczane de bulunan kurşun geçirmez cam sayesinde yaralanan olmadı. Yaşanan bu anlar saniye saniye güvenlik kamera tarafından kaydedildi.Görüntüler de soyguncu maskeli bir şekilde eczaneye geliyor ve silahını çıkararak çalışandan paraları istiyor. Bu sırada çalışan yerinden kalkarak soyguncuyu dışarı atmaya çalışıyor ve bu sırada boğuşma yaşanıyor. Çalışan soyguncuyu dışarı çıkarıyor. Soyguncu da kayıplara karışıyor

