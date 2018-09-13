Silahlı suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek gibi suçlardan 9 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 8 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca soruşma kapsamında 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Erdal Anak