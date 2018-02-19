Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs yakalandı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16.02.2018 günü Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimize teslim edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.