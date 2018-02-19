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Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs yakalandı

Hakkari-Yüksekova yol ayrımında yol kontrol faaliyetleri yürüten jandarma, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydı bulunan şahsı yakaladı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs yakalandı

19 Şubat 2018 15:34

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16.02.2018 günü Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimize teslim edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 

 

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