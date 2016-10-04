Araban Ovası'nda yaz mevsiminin son dönemlerinin en kurak günlerine neden olmasına rağmen silajlık mısır hasadında yaşanan bereket sevindirdi. Dönümünden 3.5 ton mısır hasadı elde eden çiftçiler, tonunu ise 250 TL'den alıcı buluyor.

Araban Ovası'nda 80 dönüm araziye mısır eken Mustafa Sülüker, "Tamamen organik koşullarda 80 dönüm araziye mısır hasadı ektim. Kurak geçen yaz mevsimine rağmen kendi imkanlarımla yetiştirdiğim mısırdan silajlık olarak dönüm başına ortalama 3.5 ton hasat yaptım. Bu hasadı tonu 250 TL'den satıyoruz. Çok şükür, üründen, aldığımız verimden ve satış rakamlarından memnunuz" diye konuştu.

Traktörle biçiliyor

Ekilen mısırlar hasat zamanı traktöre bağlanan bıçak ve ekipman ile hasat ediliyor. Yem haline getirilen mısırlar, önce traktörün römorkuna, sonra da arazideki boş alana dökülüyor. İşçiler tarafından çuvallara doldurulan mısırlar, alıcılarına göndermek için hazır hale getiriliyor.

15 işçi çalışıyor

Mustafa Sülüker, traktör yardımı ile biçtiği mısırı, yanında çalıştırdığı yaklaşık 15 işçi ile çuvala doldurarak, hayvan sahiplerine sattığını ifade etti. Ürünün tamamen organik olduğunu belirten Sülüker, "Mısır suyu sever. Son dönemlerde kurak bir yaz mevsimi geçirmemize rağmen gayet iyi hasat yaptık. Ürünümüz tamamen organik ve kaliteli olması nedeniyle çevredeki hayvan sahipleri tarafından yoğun ilgi görüyor" diye konuştu.

Ayten Işık - Kazım Uzunöz - Serhat Demir



