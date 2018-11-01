Sıla'nın darp sonucu vücudunda oluşan morlukların fotoğrafları ortaya çıktı

Beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural'dan şikayetçi olarak Kural'ın kendisine 3 ay süreyle yaklaşamaması için koruma kararı aldıran Sıla'nın savcılığa sunduğu dilekçenin ve mahkeme kararının detayları ortaya çıktı. Sıla'nın dilekçesi üzerine İstanbul Aile Mahkemesi, 3 ay süreyle Ahmet Kural'ın ünlü şarkıcıya şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iş yeri ve konutuna yaklaşmamasına, şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme, Ahmet Kural'ın silahı varsa silahını da güvenlik güçlerine teslim etmesini karara bağladı. Davalı Ahmet Kural'ın alkol ve uyuşturucu bağımlılığı varsa bir hastaneye gidip tedavi görmesini de karara bağlayan mahkeme, Kural'ın mahkeme kararına aykırı davrandığı taktirde 3 günden 10 güne kadar “zorlama hapsine” tabi tutulmasına hükmetti.

“Kül tablasıyla kafasına vuruldu”

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Sıla Gençoğlu'nun Ahmet Kural ile bir dönem gönül birlikteliği yaşadığı ve bu birlikteliğin 2018 Ocak ayında son bulduğu aktarıldı. Tarafların tekrar 2018 yılı Ekim ayında ilişkilerine kaldıkları yerden devam kararı aldıkları anlatılan şikayet dilekçesinde, 29 Ekim gece saat 00.04 sıralarında Ahmet Kural'ın ikamet ettiği Zekeriyaköy'deki evinde Sıla'nın ağır fiziki saldırıya uğradığı kaydedildi. Ahmet Kural'ın aşırı alkollü olduğu anlatılan şikayet dilekçesinde, Kural'ın Sıla Gençoğlu'nu yerlerde sürüklediği, kafasını duvarlara vurduğu ve kül tablasıyla saldırdığı aktarıldı. Saldırı sonrası can havliyle kaçmak isteyen Sıla Gençoğlu'nun tekrar yeniden yerlerde sürüklendiği ve vücudunun değişik bölgelerine, kafasına ve kulağına hunharca ve vahşice saldırıda bulunulduğu öne sürülen suç duyurusu dilekçesinde, “Ahmet Kural tarafından müvekkilime uygulanan şiddet yaklaşık 45 dakika sürmüştür. Defalarca 'seni öldürürüm, seni öldürürüm' şeklinde tehdit sözleri söylenmiştir. Elinden kurtulan müvekkilim evden kaçmıştır. Ardından saldırıya uğradığına ilişkin darp raporu almıştır. Bir erkeğin bir kadın üzerinde güç denemesinde bulunması hukuken kabul edilemez. Müvekkilim Ahmet Kural tarafından darp edilmiş, ağır hakaretle tehditlere maruz kalmıştır. Ahmet Kural hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından kamu davası açılarak cezalandırılmasını istiyoruz” denildi.

Öte yandan Sıla'nın Ahmet Kural tarafından darp edilmesi sonucu vücudunda oluşan morlukların fotoğrafları ortaya çıktı.

Yusuf Melikoğlu

