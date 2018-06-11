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Şile Otoyolu’nda makas terörü ve kaza anı kamerada

Şile otoyolunda makas atarak araçların arasından geçmeye çalışan sürücü, otomobile çarparak kazaya neden oldu. Metrelerce sürüklenen araçlardan biri kontrolden çıkıp duvara çarparak durabildi. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Şile Otoyolunda makas terörü ve kaza anı kamerada

11 Haziran 2018 10:23
Şile Otoyolu’nda makas terörü ve kaza anı kamerada - Tıkla İzle

Olay, 14 Nisan Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında Şile Otoyolu Dudullu mevkii Şile istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde trafik seyrettiği esnada hafif ticari araç, makas atarak 2 otomobilin arasından geçmek istedi. Sürücü araçların arasına girdiği esnada sol şeritte seyreden otomobile çarparak kazaya neden oldu. Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan sürücü duvara çarpıp yola savrulurken, otomobil şoförü de frene basarak durabildi.

Makas terörü kamerada 

Kaza anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası trafiğin durdurduğu otoyolunda aracın ön tamponu da koparak yola düştü. Aracının durduran bir sürücü tamponu yoldan kaldırırken, makas atan sürücü de aracından inerek koşmaya etrafta koşmaya başladı. Çevredeki sürücüler kazaya karışan araçların yardımına koşarken, otomobil sürücüsü ise yaşadığı şokla aracından inemedi.  

Doğan Can Cesur
 

 

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