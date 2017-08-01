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Şile yolunda hafriyat kamyonları çarpıştı: 2 yaralı

Şile otoyolu üzerinde hafriyat kamyonlarının çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Kabin kısmı hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücüler hastaneye kaldırılırken, Şile otoyolu trafiği durma noktasına geldi.

Şile yolunda hafriyat kamyonları çarpıştı: 2 yaralı

01 Ağustos 2017 13:11
Şile yolunda hafriyat kamyonları çarpıştı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza Şile otoyolu Ömerli mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kaan Aslan’ın kullandığı 34 HD 5169 plakalı hafriyat kamyonu önünde seyir halinde bulunan İsmail Ertem’in kullandığı 34 EU 5961 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Bu sırada kaza mahalline giren Önder Gülce’nin kullandığı 34 DH 6804 plakalı hafriyat kamyonu da kontrolden çıkarak refüje girdi. Kazada kamyon sürücüleri Kaan Aslan ve İsmail Ertem yaralandı. Kabin kısmı hurdaya dönen kamyonlardan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Şile otoyolunun trafiği ise felç oldu. Trafik jandarma tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza mahalline giren hafriyat kamyonunun sürücüsü Önder Gülce, “Önümdeki araçlar büyük bir gürültü ile çarpıştı. Bir anda kendimi refüjde buldum. Sürücülerin durumu da iyi” şeklinde konuştu.

Mustafa Esen

 

Etiketler: Şile otoyolu


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