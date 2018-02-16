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Şile yolunda hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

Şile Yolu Taşdelen Mevkii'nde emniyet şeridine giren bir otomobilin sıkıştırması nedeniyle kontrolden çıkan hafriyat kamyonu iki aracı ezdi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Şile yolunda hafriyat kamyonu iki aracı ezdi

16 Şubat 2018 09:52
Şile yolunda hafriyat kamyonu iki aracı ezdi - Tıkla İzle

Kaza, Çekmeköy Taşdelen Şile yolu üzeri saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridine giren 11 EL 717 plakalı otomobil sürücüsü, 34 DP 2541 plakalı hafriyat kamyonunu sıkıştırdı. Bunun üzerine şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu emniyet şeridine giren otomobil ile önünde seyreden 34 NB 920 plakalı otomobile çarparak refüje çıktı. Otomobillerden bir tanesi refüj ile hafriyat kamyonu arasında sıkışarak asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoförlerden birisinin hafif yaralı olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anını anlatan hafriyat kamyonu şoförü, "Önümde giden araç benzinliğe döndü. Sonra da emniyet şeridine girdi. Emniyet şeridi de dar olduğu için kaza meydana geldi. Sonra kontrolümü kaybettim böyle oldu. İstemeden olan bir olay, sağımdaki aracın sıkıştırmasıyla kontrolümü kaybettim" dedi.

Metin Başar
 

 

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