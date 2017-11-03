Diğer
Kategoriler

Şile’de batan gemide 3’üncü kişinin de cesedine ulaşıldı

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmaları sonucunda 3’üncü cesede de ulaşıldı.

Şilede batan gemide 3üncü kişinin de cesedine ulaşıldı

03 Kasım 2017 18:37

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmaları sonucunda 3’üncü cesede de ulaşıldığı öğrenildi. Şile sahilinde umutla bekleyen aileler ise gelen acı haberle yıkıldı. Kayıplar için arama çalışmaları devam ederken bulunan kişinin cesedi kimlik belirleme çalışmaları için Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılacak kimlik belirleme çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
Öte yandan havanın kararmasından dolayı ekiplerin çalışmalarına yarın devam edeceği öğrenildi. 

Cenk İşver
 

Etiketler: şile

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç