Şile’de batan gemide 3’üncü kişinin de cesedine ulaşıldı

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmaları sonucunda 3’üncü cesede de ulaşıldığı öğrenildi. Şile sahilinde umutla bekleyen aileler ise gelen acı haberle yıkıldı. Kayıplar için arama çalışmaları devam ederken bulunan kişinin cesedi kimlik belirleme çalışmaları için Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılacak kimlik belirleme çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Öte yandan havanın kararmasından dolayı ekiplerin çalışmalarına yarın devam edeceği öğrenildi.

Cenk İşver

