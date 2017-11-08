Şile'de batan gemide bulunan Eskişehirli vatandaş hayatını kaybetti

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Roda Port Limanı’ndan demir tozu yükleyip Karadeniz Ereğli Limanı’na gitmek için yola çıkan gemi, İstanbul Şile açıklarında batmıştı. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmalarında, Eskişehirli gemi mürettebatından Nedim Alicem'in de cansız bedenine ulaşılmıştı. Alicem'in acı haberinin ulaştığı Uluönder Mahallesi'ndeki baba evinde yas hakim. Ailesi tarafından alınması beklenen cenazenin Eskişehir'e getirilerek burada toprağa verileceği belirtiliyor.